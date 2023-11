Cantv instaló antenas Wi-Fi en el Astrofísico de Mérida

La Fuerza Azul de la Empresa continúa afianzando el acceso a Internet en espacios públicos de la entidad andina

Cantv instaló tres antenas WI-FI en el Centro de Investigaciones de Astronomía «Francisco J. Duarte» (Cida), ubicado en el municipio Rangel del estado Mérida, para garantizar conexión a Internet inalámbrico, libre y gratuito, a turistas y habitantes de la ciudad que visitan este espacio.

Los trabajos también contemplaron la instalación del servicio de metro fibra y dos líneas telefónicas con Aba, lo que permitirá a los investigadores del astrofísico realizar sus labores con mayor eficiencia.

El Cida es un centro de investigación astrofísico de reconocido prestigio internacional, que cuenta con un observatorio astronómico de primer nivel. La instalación del servicio Wi-Fi en este centro permitirá a los visitantes disfrutar de una experiencia más completa y enriquecedora durante su recorrido.

El Jefe del Observatorio Nacional, Richard Lobo, destacó que la instalación de este servicio de telecomunicaciones es un paso positivo para el Cida y para el desarrollo de la astronomía en Venezuela y será de gran utilidad para los investigadores, que podrán compartir sus datos con otros centros de investigación y universidades del mundo.

La Empresa impulsa estas acciones, beneficiando con este servicio a escuelas, liceos, aldeas universitarias, centros de salud, plazas Bolívar y zonas emblemáticas de la entidad.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, continúa desplegada en los diferentes municipios del estado Mérida, desarrollando labores en articulación con el Poder Popular, las instituciones del Estado venezolano y la Gobernación de Mérida para garantizar los servicios de telecomunicaciones a las usuarias y usuarios.