Más de 150 familias de la parroquia Cristo de Aranza disfrutan del servicio Aba Ultra de Cantv

El presidente de la Empresa, MG. Jesús Aldana, visitó la localidad para inspeccionar los trabajos de construcción e instalación de la fibra óptica en la zona.-

Cantv avanza en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, con la instalación del servicio Aba Ultra en diversos sectores de la parroquia Cristo de Aranza, donde más de 150 familias disfrutan de Internet de altas velocidades mediante fibra óptica.

La Fuerza Azul ejecuta una segunda fase de despliegue del servicio en la localidad, en beneficio de las comunidades: La Arreaga, Fundación Maracaibo II, Rixamar, Corito II, Ricardo Aguirre y las residencias Haticos, Vista al Lago y Sur América.

En su reciente visita a la ciudad de Maracaibo, el presidente de la Empresa, MG. Jesús Aldana, acompañó la entrega del servicio Aba Ultra a familias del sector Ricardo Aguirre, donde sostuvo un encuentro con el Poder Popular para conocer cómo avanzan los trabajos de construcción e instalación de la fibra óptica en la zona.

Al respecto, Silvio Escalona, usuario del servicio Aba Ultra en el referido sector, resaltó la labor en conjunto entre la Empresa y la comunidad organizada, «este trabajo se hace porque hay una buena organización del equipo de Cantv con los Consejos Comunales y la Mesa Técnica de Telecomunicaciones Hatos Socialista”, destacó.

Las comunidades que en la actualidad disfrutan de Aba Ultra en la populosa parroquia marabina son: La Arreaga III, Coritos I, Haticos II, Ramón Uzcátegui, Fundación Maracaibo I, Fundación Mendoza y Funda Haticos.

Cantv, ente adscrito al Ministerio para Ciencia y Tecnología, continua con el despliegue de la tecnología GPON en la capital Zuliana, para ofrecer a los usuarios planes de Internet desde 100 megas hasta 1giga de velocidad.

