Cantv entregó equipos TDA a 1.200 familias de la parroquia Bramón en Táchira

La Empresa realizó jornada de comercialización de los decodificadores y antenas del servicio Televisión Digital Abierta, para brindar una alternativa de entretenimiento con alta calidad de imagen, audio y programación.

Cantv realizó en el municipio Junín, estado Táchira, una jornada de comercialización de decodificadores y antenas del servicio Televisión Digital Abierta (TDA) que benefició a más de 1.200 familias que hacen vida en la parroquia Bramón.

La entrega de los dispositivos se llevó a cabo mediante articulación con el Poder Popular organizado y atendió a usuarios que residen en los sectores Helechales, La Colina, Misia Julia, El Poblado, El Jagual, Bramón y Bolivia, entre otros.

Los equipos TDA garantizan la recepción de las señales de canales nacionales e internacionales con alta calidad en imagen y audio.

Los usuarios también pueden disfrutar programaciones de entretenimiento, informativas e infantiles. Jhon Niño, habitante sector Bolivia, destacó que el servicio TDA representa una ayuda para las familias porque resulta una alternativa asequible de entretenimiento para los hogares.

“Estoy contenta por esta jornada que beneficia a un gran número de familias de la zona, brindando un servicio eficiente para garantizar acceso a la señal de televisión”, afirmó Nancy Peñaloza, habitante del sector El Jagual.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, avanza en todo el país con acciones para garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones.