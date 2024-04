Cantv fortalece articulación para optimizar la atención a comunidades de Zulia

El presidente de la Empresa, MG. Jesús Aldana, participó en Maracaibo en nuevo despliegue de la Vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas, a fin de brindar atención integral a familias de la comunidad Torito Fernández.

Cantv fortalece en el estado Zulia la articulación con las instituciones públicas y el Poder Popular, a fin de optimizar la atención a los requerimientos de los usuarios a través de la VenApp del 1×10 del Buen Gobierno.

En esta oportunidad, el presidente de la Empresa, MG. Jesús Aldana, participó en Maracaibo durante despliegue de la Vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas en la comunidad Torito Fernández.

En esta localidad de la parroquia Antonio Borjas Romero, equipo multidisciplinario de Cantv brindó orientación sobre sus productos y servicios.

El MG. Aldana evaluó los avances de la Empresa en la entidad para cumplir el 95% de efectividad en la solución a reportes realizados mediante la VenApp, durante visita en la Sala Situacional de Cantv en el Centro Operativo Sabaneta, en Maracaibo.

De igual modo, recorrió las instalaciones del Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), a fin de evaluar la factibilidad de conectividad de esta institución para impulsar los proyectos que desarrolla.

Cantv, adscrita al Mincyt, continúa con despliegue en todo el país a fin de optimizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones a más hogares, comercios e instituciones, públicas y privadas, de todo el país.

Cantv fortalece articulación para optimizar la atención a comunidades de Zulia was last modified: by