Expo Mérida Carnavales 2024

Cantv mostró las bondades de Aba Ultra a sectores productivos de Mérida

La Empresa instaló un módulo donde los usuarios tuvieron la oportunidad de disfrutar la experiencia de navegar a Internet de altas velocidades y experimentar con la realidad virtual

Con afluencia de más de 80 mil visitantes en la Expo Mérida Carnavales 2024 que se realizó en la capital, Cantv mostró las bondades del servicio Aba Ultra a los sectores productivos de la entidad.

La Fuerza Azul brindó conectividad a 127 vitrinas de la feria mediante la instalación de un mini dispositivo de Líneas de Terminal Óptico (OLT), 26 puntos ópticos con 12 antenas Wi-Fi, garantizando una experiencia de navegación fluida y rápida para todos los presentes.

La Empresa ofreció un módulo interactivo donde los asistentes disfrutaron de experiencias de realidad virtual a través de lentes 3D, y también conocieron los distintos productos y servicios que ofrece.

“Aba Ultra me permite trabajar y navegar sin interrupciones», destacó Luis González, visitante del stand. Por su parte, Flor Sosa, gerente de la institución financiera Bancamiga, dijo: “Gracias al servicio de conectividad de Cantv atendimos a los usuarios de forma rápida y eficiente durante la Expo».

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, avanza para continuar modernizando las telecomunicaciones y garantizar el acceso el servicio de Internet de altas velocidades a hogares, empresas e instituciones.