ATENCIÓN! El sábado 29 de Enero estarán pagando el Bono Complementario del Carnet de la Patria , Monto a Cobrar.

El Bono Complementario del Carnet de la Patria comenzará a pagarse este próximo sábado 29 de enero, informó el canal Patria Digital y la cuenta @BonoSocial.

Este bono corresponde al mes de enero 2022 y lo recibirán los trabajadores activos y jubilados de la administración pública en Venezuela a través de la Plataforma Patria.

El monto es de Bs. 46 y será depositado en Monedero Patria.

Los empleados beneficiarios de este bono complementario recibirán una notificación desde el número 67373.

Este bono se entregará de manera directa y gradual.

