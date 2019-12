ATROZ! En Grecia: Arrojan un recién nacido a la basura y se salva porque el camión recolector llegó tarde

En Grecia: Arrojan un recién nacido a la basura y se salva porque el camión recolector llegó tarde. Un recién nacido abandonado en la basura en Grecia fue rescatado este miércoles 18 de diciembre gracias al retraso en el recorrido diario de los recolectores, informaron las autoridades locales.

«El bebé tuvo suerte en su infortunio», explicó en la televisión privada Alpha TV el alcalde de la ciudad de Kalamata (oeste), Thanasis Vasilopulos.

«La gira del día para recoger la basura llegó tarde. Los camiones de basura no sólo recogen la basura, sino que la comprimen», subrayó.

Según Alpha TV, el niño, de apenas unos días de edad, había sido arrojado a un basurero en el centro de la ciudad. Fue descubierto por una mujer que alimentaba gatos callejeros y lo oyó llorar.

El bebé fue llevado al hospital con dificultades respiratorias, pero los médicos confían en que se recuperará completamente, según la cadena.

En : Insólito