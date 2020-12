Identificaron al autor detrás de la explosión del día de Navidad en Nashville

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville ha anunciado que Anthony Quinn Warner, de 63 años, es considerado como el único autor detrás de la explosión que sacudió el centro de la capital de Tennessee (EE.UU.) el día de Navidad.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso, residente del vecindario de Antioch, en Nashville, falleció en la explosión. «Actualmente se cree que nadie más estuvo involucrado», indicaron desde la Policía local. Los motivos del sospechoso siguen siendo investigados.

Se cree que el hombre hizo detonar su autocaravana, cargada de explosivos, hiriendo al menos a 3 personas y dañando decenas de edificios aledaños.

Identificaron al autor detrás de la explosión del día de Navidad en Nashville was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias de Estados Unidos