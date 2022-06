Bonos de la Patria que se han entregado en Junio 2022

Bono Monto Gran Misión Hogares de la Patria Bs.7,36 a 27,60 Dr. José Gregorio Hernández Bs.13,80 Parto Humanizado Bs.18,40 Lactancia Materna Bs.18,40 100% Escolaridad Bs.9,20 Economía Familiar Bs.9,20 1er. Bono Especial 1X10 Bs.21,40 Movimiento Somos Venezuela (Estipendio) Bs.6,00 Economía Familiar Bs. 9,20 Chamba Juvenil (Estipendio) Bs.6,00