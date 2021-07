¿Dónde pedir un préstamo en línea inmediato?

Es probable que, frente a la crisis sanitaria, cada vez más mexicanos piensen en pedir un préstamo rápido para solventar una emergencia. Si aún no sabes dónde solicitarlo, en este artículo te lo contamos todo.

Qué instituciones ofrecen préstamos rápidos

Existen diferentes tipos de establecimientos que ofrecen préstamos rápidos. Nos gustaría platicar sobre las diferentes alternativas que tienes y finalmente contarte por qué es mejor dirigirse a una empresa especializada en préstamos rápidos, como Creditea.

Las instituciones que ofrecen préstamos rápidos son las siguientes:

Los bancos . Ofrecen diferentes tipos de productos financieros, entre ellos las cuentas corrientes, tarjetas, préstamos, etc.

. Ofrecen diferentes tipos de productos financieros, entre ellos las cuentas corrientes, tarjetas, préstamos, etc. Los establecimientos financieros de crédito . Se especializan en ofrecer productos de financiación a sus clientes como hipotecas o préstamos para el carro.

. Se especializan en ofrecer productos de financiación a sus clientes como hipotecas o préstamos para el carro. Las empresas especializadas en préstamos rápidos. Solo ofrecen préstamos de dinero rápido. El monto suele ser pequeño en comparación con otros préstamos, pero son ideales si necesitas flexibilidad y acceso rápido.

Dónde es conveniente pedir un préstamo rápido

Como ya sabes, los bancos trabajan con múltiples productos financieros y como no profundizan demasiado en los préstamos, no tienen tanta variedad de opciones y facilidades como sí ofrecen las empresas especializadas en los mismos. Además, los intereses suelen ser bastante más elevados.

Cabe destacar que para ciertos productos como las hipotecas, en las que el crédito es de un monto elevado y lo puedes devolver en un plazo de más de 10 años, la banca tradicional será ideal, porque te proporciona condiciones más favorables que las prestamistas.

Respecto a la accesibilidad del préstamo rápido, los bancos necesitan realizar una minuciosa investigación previa y exigen mucha documentación antes de aprobar el préstamo solicitado.

En estos casos, las entidades financieras como Creditea serán las más adecuadas, ya que te ofrecen un mayor acceso y una mayor flexibilidad respecto al monto ofrecido, a los plazos de devolución y a la tasa de interés. También es más sencillo que te aprueben el préstamo rápido porque los requisitos son menores.

A su vez, son ventajosas en términos de rapidez. Si todo va bien, puedes tener tu préstamo aprobado en menos de 24 horas. Solo es necesario completar un formulario en línea cómodamente desde tu casa o depa. Luego, en el caso de Creditea, el equipo se contacta contigo ese mismo día, agilizando el proceso y todos los trámites relacionados.

La agilidad de los procesos es debido a la plataforma tecnológica de la empresa. Gracias a este tipo de plataformas es posible solicitar un préstamo inmediato en menos de 10 minutos, sin trámites ni filas. Claro que esto no significa que no haya medidas de seguridad o requisitos.

Por un lado, es necesario cumplir con ciertos requisitos para que la solicitud de tu préstamo rápido sea aprobada. Por otro lado, la protección de tus datos pasa a ser prioridad. El objetivo aquí es que puedas solicitar tus préstamos en línea de una forma segura, rápida y flexible.

Beneficios de Creditea como empresa financiera

Como mencionamos previamente, el mejor sitio para solicitar un préstamo rápido o inmediato es en una entidad financiera, especializada en este tipo de préstamos. A continuación, te contamos las ventajas de pedir préstamos en línea en Creditea.

Mayor monto

En Creditea puedes solicitar entre 5.000 y 70.000 pesos y tener la oportunidad de volver a hacer retiros de tu línea de crédito, con mejora de tasa de interés siempre y cuando tus pagos sean puntuales.

Mayor plazo de devolución posible

Desde Creditea te ofrecemos el plazo máximo para que pagues tu préstamo. Se paga cada 15 días, a mediados de mes y a fines de mes.

Pagos anticipados

Si cuentas con el dinero suficiente y deseas pagar de manera anticipada, puedes hacerlo sin problemas. No se te cobrará ninguna penalización ni comisiones y, de esta manera, podrás liquidar antes tu deuda y evitar intereses. Así, liberas el monto de tu préstamo para que puedas usarlo luego, cuando más lo necesites.

Elección del monto solicitado

En Creditea puedes elegir el monto que necesitas. Es decir, si por ejemplo te aprobamos 20.000 pesos pero solo necesitas 10.000, puedes usar ese monto solamente y guardarte los 10.000 pesos restantes para cuando los necesites. Estarán siempre a tu disponibilidad. Esto es así, porque solo pagas el monto que utilizas.

Así que, ya lo sabes, si necesitas solventar una emergencia o solicitar una ayuda adicional, las entidades especializadas en préstamos rápidos serán las más adecuadas por todos los beneficios que ofrecen.

