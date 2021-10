Modernización de las redes

Cantv despliega tecnología GPON en Maracaibo

La Empresa instala 5 equipos MDU en zonas que se encuentran en silencio producto del hurto y vandalismo al norte de la ciudad. La puesta en funcionamiento beneficiará, en una primera etapa, a cerca de 1.000 hogares y comercios.

Cantv inició la instalación de la tecnología GPON en Maracaibo, estado Zulia, para conectar el servicio de Internet de altas velocidades a hogares y usuarios comerciales de zonas que se encontraban en silencio, producto del hurto y vandalismo contras las redes de telecomunicaciones.

La activación en la región se desarrolla, en una primera etapa, con la puesta en funcionamiento de cinco equipos MDU (Unidad Óptica Multivivienda) al norte de la ciudad, específicamente en las urbanizaciones: Loma Linda, Llano Alto, Villa Antares, Isla Dorada y Viento Norte.

En estos sectores, la Empresa ofrece las bondades de la tecnología GPON, a través del Plan Aba Plus, a cerca de 1.000 hogares, comercios e instituciones, que comenzarán a disfrutar próximamente de conexión a Internet con velocidades que oscilan entre los 10 y 50 Mbps.

Eulalia Reyes, residente de Loma Linda, señaló que las personas que hacen vida en la urbanización tienen muy buenas expectativas con relación al servicio. “Aquí estamos con Cantv, brindando apoyo a este proyecto que ya es una realidad”.

Por su parte, la usuaria de la urbanización Isla Dorada Angélica Fernández, agradeció la puesta en marcha de esta innovación tecnológica en el urbanismo: “Luego de 5 años en zona de silencio, la instalación de GPON nos va a permitir tener el servicio de Internet Aba para estar comunicados con el resto del mundo”, dijo.

En Zulia, Cantv tiene previsto llegar con GPON a otras localidades de la región que también fueron afectadas por el hurto y vandalismo, a fin de garantizar los servicios de telecomunicaciones al pueblo zuliano.

De esta manera, la Empresa de Telecomunicaciones avanza con la expansión de esta tecnología que ya conecta a varias localidades en Aragua, Carabobo, Bolívar, Miranda, Táchira y Zulia.

Cantv despliega tecnología GPON en Maracaibo was last modified: by

En: Noticias Nacionales