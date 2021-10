Plan de Resolución Integral de Averías Cantv recuperó servicios a más de 134.000 suscriptores zulianos El hurto y vandalismo contra las redes de telecomunicaciones constituye la principal causa de afectación en la región. Para atender a las comunidades zulianas, la Empresa mantiene desplegadas de manera permanente 30 cuadrillas técnicas en los diferentes municipios. Durante 2021, Cantv ha logrado restituir los servicios de telefonía e Internet a más de 134.000 suscriptores residenciales, comercios, empresas e instituciones públicas y privadas del estado Zulia, que se encontraban afectados producto del hurto y vandalismo contra las redes de telecomunicaciones. La atención a este importante grupo de usuarios, se realizó mediante el despliegue permanente de 30 cuadrillas técnicas en las distintas comunidades de los municipios: Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta, La Concepción, Mara, Cabimas y Lagunillas. Esto en el marco del Plan de Resolución de Averías que desarrolla Cantv en todo el país. Entre los trabajos ejecutados por los equipos destacan la reposición de cables y componentes hurtados, empalmes de redes aéreas y subterráneas, labores de mantenimiento correctivo y preventivo a los distintos medios de transmisión. Entre los sectores atendidos en Maracaibo se encuentran: Coquivacoa, Delicias, 1 de Mayo, Juana de Ávila, Bella Vista, Raúl Leoni, La Paz, Altos del Sol Amado, La Chamarreta, Lago Azúl, Piedras del Sol, Los Robles, Circunvalación 2 y Urb. San Miguel, entre otros. Por su parte, en el municipio San Francisco fueron atendidas las comunidades: El Soler, El Caujaro, La Coromoto, El Manzanillo, Sierra Maestra, San Felipe, Urb. San Francisco. También destacan los trabajos en el casco central de San Rafael del Mojan, en Mara. Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, continúa ejecutando acciones en pro de garantizar las comunicaciones al pueblo zuliano.

Cantv recuperó servicios a más de 134.000 suscriptores zulianos was last modified: by

En: Noticias Nacionales