Caracas Futsal Club saca valioso empate ante Bucaneros en el debut de la Liga Futve

Desde el 2018 no se ponía a rodar el balón y Caracas Futsal Club junto con Bucaneros de La Guaira, rivales de aquel último cotejo, abrieron el telón de la Liga Futve Futsal I, 2021.

Los primeros compases de la contienda fueron con mucho roce (típico del «clásico de la autopista») hasta que Carlos Jiménez al minuto 5 del primer tiempo inquietó el arco de Oliver «la locura» Parra de tiro libre.

Posteriormente, al 7, Daniel Salas probó al guardameta avileño sin mayor inconveniente. Se vio a un Caracas Futsal Club que de forma progresiva se fue acomodando en la cancha al punto que Marcos Vásquez al 8′ pateó a bocajarro y muy cerca estuvo el rojo de picar adelante en el digital, con la zurda.

Acto seguido, Michael Torres chutó con un previo desvío de Somar Montero abrió la cuenta para el elenco litoralense. Autogol.

Muy cerca estuvo la igualdad en la pizarra cuando Frank «ruso» Villegas y Somar Montero se juntaron para poner en aprietos el arco local. Ellos, Victor Aranda también lo intentó… Juan Romero y Edwin Bracho también se animaron, aunque no se contó con la fortuna deseada.

Siguiente jugada, fortuita, Richard Martell en el segundo palo se encontró con un balón dividido para aumentar la cuenta. 2-0. Luego, con más roce e intensidad que tiempo efectivo de juego, nos fuimos al descanso.

Para la segunda mitad, el elenco capitalino se puso las pilas y apretó sin cesar el arco de Robert Pérez. Víctor Aranda se puso el equipo al hombro sin mayor puntería. Conforme pasaban los minutos, la iniciativa del Caracas en busca del descuento era cada vez más intensa. Alfredo Rodríguez lo intentó sin fortuna al 6′ y acción seguida Oliver Parra mandó al corner un gol cantado de Martell. Tapadón.

Al 8′, una infracción a Juan Romero ocasionó penal para el rojo. Frank «ruso» Villegas transformó la ejecución en el descuento. Zurdazo «a mil» y 2-1. Apenas descontó Caracas, Victor «curry» Carreño rozó el empate con un derechazo que se fue por poquito y el Cara cas cocinaba la igualdad. Alfredo Rodríguez de zurda la pegó en el palo izquierdo del guardameta Pérez con un misil que casi empata la contienda al 12′.

