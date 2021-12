A través del sistema Patria y carnet de la Patria, desde el martes 7 de Diciembre inició la entrega del primer bono navideño 2021 «Paz, Amor y Prosperidad» , Los beneficiarios recibirán este bono hasta el viernes 17 de diciembre de 2021, de manera directa y gradual, informandose vía mensaje de texto.

Para ello recibirán un mensaje de texto en sus teléfonos o a través de la aplicación veMonedero.

El mensaje de notificación es: «En esta época de alegría y colorido, pido paz, amor y prosperidad para toda Venezuela. Tengamos unas navidades felices, en familia».

Monto a recibir : 12 bolívares.

Comienza la entrega del Bono Paz, Amor y Prosperidad, Fecha y Monto

