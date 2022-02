¿Cómo preparar el Cheesecake de fresa saludable?

Cheesecake de fresa saludable, receta

Ingredientes:

2 galletas de Vainilla

2 cdas. de Mantequilla

1 huevo

2 cdas. de Azúcar

1 cdta. de Extracto de Vainilla

2 cdas. de Yogurt Natural

3 cdas. de Queso Crema Philadelphia

Opcional

Mermelada de fresa

Fresas

En un zip, tritura con un rodillo las dos galletas. Derrite la mantequilla en el microondas. Engrasa las paredes del vaso con una cucharadita de mantequilla. Añade la galleta triturada e incorpora 1 cucharada de mantequilla. Posteriormente aplasta hasta que quede compacto. En un bowl aparte, bate el huevo hasta mezclar clara y huevo. Añade el azúcar e integra. Posteriormente añade el extracto de vainilla y repite el mismo proceso. Añade el Yogurt natural y el queso crema e integra la mezcla. Una vez tengas una mezcla compacta, añade al vaso en el que colocaste la galleta. Colócalo en el microondas durante 1 minuto. Comprueba que esté compacta antes de sacarla. Una vez entibie, reserva durante una hora en el refrigerador. Pasado el tiempo, retira el vaso del refrigerador y añade la mermelada. Puedes decorar también con fresas.

¿Qué beneficios ofrece el Cheesecake de fresa saludable?

Las fresas no tienen muchas calorías, además ayudan a limpiar la sangre disminuyendo el nivel de colesterol.

También, las fresas contienen sustancias como la vitamina B, que ayuda a combatir la tristeza e irritabilidad.

El yogurt natural es una gran fuente de calcio, nutriente importante para mantener fuerte los huesos y dientes.

