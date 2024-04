Conviasa ofrecerá a sus pasajeros exclusivo  servicio de traslado terrestre

Maiquetía, 11 de abril de 2024 (Prensa Conviasa) – Conviasa ofrecerá exclusivo servicio de taxis a sus pasajeros, quienes podrán solicitar el traslado terrestre al momento de adquirir su boleto aéreo nacional e internacional.

Está información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Transporte, presidente del Metro de Caracas y presidente de Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán, durante el Encuentro “Elevando Experiencias”, donde presentó los planes estratégicos y proyecciones 2024 – 2025, en pro del fortalecimiento del servicio brindado a los usuarios.

El conversatorio se realizó este miércoles, en el Auditorio Luis Cruz Felipe Iriarte del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, dirigido a los tripulantes de cabina de la aerolínea, el cual contó con la intervención del vicepresidente de la estatal aeronáutica, José Gregorio Márquez y la directora de la Secretaría del Despacho de Conviasa, Dra. Eliana Salazar, en el cual se trataron diversos temas con la ponencia de expertos aeronáuticos.

El panel estuvo conformado por gerentes generales de las áreas estratégicas de la aerolínea e invitados especiales, como la directora del Centro de Instrucción Aeronáutica de Cabin Crew VIP, Diana Gómez y el Coach Motivador Internacional, José Jacinto Muñoz.

En este sentido, el Ministro indicó que en esta actividad “se tocan técnicas que no solamente es la formación como tripulante sino se toca lo humano y eso es vital para nosotros, que las personas que estamos dando servicios en un avión seamos humanos, entendamos a ese pasajero que llega al vuelo y que quiere recibir un buen servicio”.

El encuentro estuvo enfocado en la motivación del personal para alcanzar los objetivos del Consorcio, basado en la aplicación de valores como la seguridad, calidad, eficiencia, responsabilidad, trabajo en equipo y enfoque al cliente.

“Estos valores son vitales para un tripulante de cabina, porque es verdad, cuando uno tiene una emergencia, ahí no tiene forma de preguntarle a nadie, entonces el tripulante de cabina tiene que estar entrenado para dar respuesta inmediata”, señaló el Ministro.

También se trataron temas como la toma de decisiones, fortalecimiento de las normas y valores, procedimientos de calidad, empoderamiento y capacitación del tripulante de cabina, además de la importancia de la cultura de seguridad operacional.

Al respecto, el titular de la cartera de Transporte puntualizó que existe un mecanismo online en el que los tripulantes pueden informar las situaciones que afectan la seguridad operacional. “Son mecanismos que nos van a ayudar mucho a llegarle a los problemas y eso nos va a ayudar a tomar correctivos».

Acotó “la seguridad no tiene precio, no es negociable, y el conocimiento tampoco es negociable”.

Reiteró a los tripulantes de cabina el apoyo de la línea aérea, “bajo la confianza que hay un grupo gerencial, gerentes generales, empeñados en que cada día el apoyo hacia ustedes sea mayor, pero con el compromiso de recibir más energía de ustedes hacia la aerolínea”.

Por su parte, el vicepresidente del Consorcio, José Gregorio Márquez, exhortó a los tripulantes a continuar su capacitación constante, aplicando rigurosamente las normas y regulaciones vigentes. “Debemos manejar herramientas estadísticas, datos que nos permitan a nosotros tomar decisiones en función de la seguridad del vuelo, en función al trabajo en equipo”.

Asimismo, agregó “los invito a que esta actividad sea de gran provecho para ustedes, para que sigan motivados y refuercen sus conocimientos, para que su trabajo día a día sea lo más placentero y cumplan con los objetivos y los valores; el compromiso, el trabajo en equipo que se traduce finalmente en los valores de la empresa”.

La directora de la Secretaría del Despacho de Conviasa, resaltó que el propósito del encuentro es seguir fortaleciendo la calidad del servicio, a través de la preparación y formación de los tripulantes de cabina.

“Hoy con un grupo de expertos, nuestros gerentes, hemos estado con ellos, compartiendo toda esa experiencia de procedimientos y sobre todo esa proyección de calidad de servicio y de ventas para este 2024 y 2025”, dijo.

Exaltó “nuestros tripulantes son la clave fundamental del éxito de imagen de nuestra línea aérea bandera y es por ello, que el trabajo que se está haciendo el día de hoy en esta actividad, es para informarlos y decirles que estamos con ellos, escuchándolos para seguir transformando el éxito juntos de nuestra línea aérea bandera en calidad de servicio”.

Periodista: Lilibel Tabares/Fotógrafo: Josbelluis Santana.

