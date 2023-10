La ruta Maiquetía-San Antonio del Táchira reactivada completamente

Prensa BAER. – Con un total de 122 pasajeros a bordo, la aerolínea Estelar inauguró, este lunes 02 de octubre, la ruta Maiquetía-San Antonio, San Antonio- Maiquetía, como parte del crecimiento de rutas aéreas que impulsa el Ejecutivo Nacional, a través de la Gran Misión Transporte Venezuela.

El vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Gral. Juan Vicente Gómez, fue recibido con el tradicional bautizo de arco acuático, para luego dar paso a una plegaria de Acción de Gracias, en la que los tripulantes aclamaron su fe por este nuevo triunfo de la aviación comercial venezolana.

Cabe destacar que, la nueva conexión operará, con frecuencias de tres veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes, la cual permitirá seguir impulsando el sector económico y turístico de la región andina, a través de la facilitación del transporte de pasajeros y mercancías.

Este evento es el resultado de los esfuerzos del Ejecutivo Nacional para garantizar la movilidad del pueblo tachirense, por medio de la consolidación de conexiones aéreas, que se estima cierren el año con un crecimiento superior al 60%.

TEXTO: RICHARD ESPINOZA GARNIER / MARILYN HERRERA / JHORDANA CHACÓN

FOTOS: CORTESÍA.