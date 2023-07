Conviasa proyecta movilizar más de mil 600 viajeros entre Caracas y Barquisimeto (Prensa Conviasa) – Conviasa activó este jueves su nueva frecuencia a Barquisimeto, estado Lara, con la conexión desde Caracas, en la que proyectan transportar mensualmente más de mil 600 pasajeros. El vuelo operado por la aeronave Embraer ERJ-190 despegó desde el terminal nacional del Aeropuerto de Maiquetía, a las 10:30 de la mañana con destino al Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, desde donde retornará los jueves a las 04:00 de la tarde y los domingos a las 12:20 pm. Este es el segundo vuelo que llega a Barquisimeto, ya que también conecta con Porlamar, operaciones que promueven el turismo en la región y dan a conocer las bondades y potencialidades de la capital larense, en un viaje que una duración de 50 minutos. Asimismo, a través del servicio de transporte de carga, esta conexión propiciará el intercambio comercial y traslado de mercancía que incentive el desarrollo del estado Lara. *Conexión para el pueblo* Pasajeros del vuelo de Conviasa con destino Caracas – Barquisimeto, expresaron su satisfacción por la activación de la ruta que facilitará la movilización entre ambas ciudades en tan solo minutos. Ingrid Arrieta, indicó que está ruta facilita su negocio, ya que le permite trasladarse más rápido y de forma directa a la capital larense. «Me gusta mucho la atención de Conviasa, los precios son muy accesibles para nosotros, ya que vamos por trabajo». Por su parte, Alexandra Rivero, destacó que la aerolínea es conocida por su calidad de servicio. «Escogí Conviasa para trasladarme vía aérea por los servicios que presta, su talento humano es muy amable, invito a todos los usuarios que vayan a Barquisimeto a viajar por Conviasa». Prensa Conviasa: Periodista: Lilibel Tabares/Fotógrafo: Josbelluis Santana.

