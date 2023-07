Conviasa ha movilizado 1 millón 953 mil 978 pasajeros en 5 años de gestión

Maiquetía, 30 de junio de 2023 (Prensa Conviasa) – El ministro del Poder Popular para el Transporte y presidente de Conviasa, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, tras cumplir 5 años de gestión al frente de la Aerolínea Bandera de Venezuela, continúa la materialización del proyecto de expansión nacional e internacional, así como la innovación de la industria aeronáutica en el país.

En un encuentro con trabajadores de la aerolínea, realizado en el hangar de Conviasa en Maiquetía, el Ministro Velásquez condecoró al personal con 5 años de gestión e hizo un recuento de los logros alcanzados.

Señaló que desde el año 2018 hasta el año 2023 Conviasa ha movilizado a 1 millón 953 mil 978 pasajeros en sus vuelos comerciales, mientras que en vuelos humanitarios trasladaron cerca de 84 mil personas en más de 800 operaciones.

El proceso de expansión de Conviasa se evidencia en las 28 conexiones dentro del país y los 13 destinos internacionales.

“Hoy en estos 5 años de gestión agradezco a todo el personal, nos estamos preparando para celebrar los 20 años Conviasa, una línea aérea más fortalecida y más patriota que nunca, gracias a todos ustedes, gracias al apoyo de todos los integrantes de esta hermosa línea aérea”, expresó.

Durante estos años la estatal aérea marcó un hito en la industria aeronáutica, con la puesta en marcha de las empresas filiales: EANSA, con capacidad para diseñar, fabricar, ensamblar y realizar el mantenimiento de aeronaves; EMTRASUR, encargada de las operaciones y actividades de carga aérea con más de 7 millones de kilogramos transportados y CENMA, que lleva a cabo el mantenimiento preventivo, reacondicionamiento, inspección, reemplazo de componentes de aeronaves, hasta el momento con más de 21 mil servicios cumplidos.

Al referirse a los proyectos materializados, el Ministro Velásquez subrayó “hacemos la línea aérea más fuerte por patriotismo, porque nuestro país se merece una línea aérea como la nuestra”, destacó.

Para cumplir el plan de desarrollo y expansión, la línea aérea estatal adquirió 4 aviones de cuerpo ancho.

Crecimiento de Conviasa de la mano con el sector turismo venezolano

El titular de la cartera de Transporte sostuvo un encuentro con 14 agencias de viajes que operan en el país, para dar a conocer las novedades de la línea aérea para este año 2023, en cuanto a las nuevas oportunidades que ofrecerán con la expansión de destinos.

Indicó que en el segundo semestre de este año activarán operaciones desde Caracas a Sao Paulo, Brasil; Argel, Argelia y Bridgetown, Barbados.

Plantean incrementar los vuelos a México y Rusia. Así mismo, retomarán el 15 de noviembre las conexiones a Buenos Aires, Argentina; Roma, Italia y Madrid, España.

El también Presidente de Conviasa se refirió a la alianza entre Aeroflot y Conviasa, que inicialmente a través de la aerolínea rusa los pasajeros podrán conectar con 3 destinos de China.

Anunció la migración del sistema KIU implementado actualmente, al sistema de reservación y venta de boletos Leonardo PSS.

En el encuentro también estuvo presente la directora general de Integración y Relaciones Internacionales del MPPT y gerente de Conviajes, Eliana Salazar, quien al dirigirse a las agencias presentes subrayó “ustedes han crecido junto a nosotros y eso lo agradecemos y lo valoramos”.

Los invitó a seguir confiando en Conviasa. “Todas estas aperturas, no solamente de rutas que se viene, sino del crecimiento de Venezuela, es gracias a la gestión del Ministro, con esa visión que ha tenido de que no solamente Conviasa debe crecer sino todos”, acotó.

Señaló que Venezuela puede ser un centro de conectividad, siempre y cuando el sector transporte y el sector turismo se mantengan trabajando conjuntamente.

Prensa Conviasa/Periodista: Lilibel Tabares/Fotógrafo: Josbelluis Santana.