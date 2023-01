Conviasa incrementará este año en un 24% las rutas nacionales y en 30% los destinos internacionales

Maiquetía, 22 de enero de 2023 (Prensa Conviasa) – El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) seguirá expandiendo este año sus operaciones nacionales e internacionales, esto como parte del plan estratégico para el desarrollo de la nación.

Así lo informó el ministro del Poder Popular para el Transporte y presidente de Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán, durante un encuentro con los trabajadores de la aerolínea.

“Para este año vamos a aperturar ocho destinos más internacionales, tripulantes, pilotos hay mucho trabajo”, aseguró.

El titular de Transporte señaló que iniciarán conexiones con salida desde Caracas entre La Habana-Moscú, La Habana – San Vicente, Damasco – Teherán y Puerto Ordaz-Manaos, este último a propósito de la celebración del Carnaval.

También la línea aérea estatal proyecta activar vuelos directos desde la capital venezolana a Sao Paulo y Surinam.

A pesar de los constantes ataques y bloqueos, la aerolínea se mantiene firme materializando progresivamente su plan de expansión que refleja conectar a Punto Fijo con Aruba, por lo que “el 31 de este mes van las comisiones a Curazao”, acotó.

Exaltó “esos son los ocho destinos que nuestra línea aérea Conviasa va a consolidar este año”.

Velásquez Araguayán además resaltó que van a retomar las rutas a Chile, Argentina, Ecuador y Perú. “Hay un grupo que está ahorita en España trabajando y ahora está planteando una alternativa porque esas eran las mejores rutas que tenía Conviasa”.

En cuanto a las operaciones nacionales, el Aeropuerto de Maiquetía será el punto de partida para los vuelos con destino a Valera, Acarigua, San Tomé, San Fernando de Apure, Santa Elena de Uairén y para la primera semana de febrero Mérida.

Más aviones

En torno a este tema, el también Presidente de Conviasa agregó que además de esta aeronave sumarán a la flota equipos ATR. “Ya tenemos volando el ATR producto del esfuerzo de todos ustedes, nuestra gente de mantenimiento, un avión que desde el 2014 no volabamos”.

Prensa Conviasa: Periodista: Lilibel Tabares/Fotógrafo: Josbelluis Santana.