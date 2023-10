Aerolínea venezolana Conviasa ha sido certificada para prestar servicios de seguridad de aviación civil a terceras empresas

Maiquetía, 18 de octubre de 2023 (Prensa Conviasa) – Conviasa recibió la certificación que acredita a la aerolínea para prestar servicios de seguridad de la aviación civil a terceras empresas.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC , otorgó la certificación tras cumplimiento por parte del Consorcio de las seis fases establecidas en la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 112.

Estas etapas contemplan la pre-aplicación, aplicación formal, conformidad de la documentación, inspección y demostración, operación supervisada, para alcanzar en la última fase el certificado de operación.

Durante el acto de entrega estuvieron presentes el vicepresidente de la línea aérea, José Gregorio Márquez y el gerente general de la Oficina de Seguridad Integral OSI, Yoemi Ramos. Mientras que por la autoridad aeronáutica participó el inspector Alexis Pulido, gerente de Seguridad de la Aviación del INAC, inspectora Francia Vargas y el inspector Alfredo Dávila.

Al respecto, Yoemi Ramos, gerente general de OSI de Conviasa, subrayó que este logro de la aerolínea “va a permitir inicialmente prestarle servicios de seguridad AVSEC a las empresas que así lo requieran en el Aeropuerto internacional de Maiquetía y progresivamente se estarán habilitando en las estaciones nacionales”.

El equipo multidisciplinario de AVSEC luego de un arduo trabajo de 18 meses, materializó esta meta que va de la mano del crecimiento de la aerolínea como Consorcio que ofrece diversos servicios aeronáuticos, entre ellos Servicios Especializados Aeroportuario, SEA y Mantenimiento Aeronáutico a Terceros.

En este caso, el Certificado de Operaciones de Seguridad tiene una vigencia por 5 años y permitirá “atender las operaciones de las empresas que lo soliciten con los más altos estándares en seguridad de la aviación civil y así evitar actos de interferencias Ilícitas”, agregó Ramos.

Prensa Conviasa/Periodista: Lilibel Tabares