Conviasa suma la conexión internacional número 12 con el vuelo entre Caracas y Damasco

Maiquetía 1 de junio de 2023 (Prensa Conviasa) – Conviasa inició este 30 de mayo sus operaciones aéreas comerciales entre Damasco, Siria y Caracas, Venezuela, sumando el destino internacional número 12 que afianzará las relaciones entre ambas naciones.

Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Transporte y presidente de Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán, acompañado por el encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Siria en Venezuela, Wael Deirki; viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Tatiana Pugh y del viceministro de Transporte Aéreo del MPPT y director general del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Freddy Borges.

Con este destino, la aerolínea estatal se posiciona como la única en el país en ofrecer vuelos directos entre ambos países, conectando a Latinoamérica con el Medio Oriente.

“Aquí estamos cumpliendo la instrucción de conectar estos dos países maravillosos, después de 12 años que no había un vuelo directo”, resaltó el titular de Transporte.

Asimismo, el también Presidente de Conviasa, anunció que “la conexión número 13 la vamos a realizar el 16 de junio de este mismo año, en la ruta La Habana –Moscú”.

Este primer vuelo despegó del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, a las 02:30 de la tarde y retornará desde el Aeropuerto Internacional de Damasco, el día jueves, a las 11:45 de la noche.

Este vuelo operado por el Airbus 340-600 tiene una duración de aproximadamente 11 horas y operará una frecuencia cada 15 días, por lo que “mensualmente estamos ofreciendo una capacidad de 1200 pasajeros, que pueden tomar el vuelo tanto de Caracas a Damasco como de Damasco a Teherán”, indicó Velásquez Araguayán.

Con 12 destinos internacionales y 28 rutas nacionales, Conviasa es la aerolínea del país que brinda mayor conectividad.

Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Siria en Venezuela, Wael Deirki, agradeció al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y al Presidente de la República Árabe Siria, Bashar Háfez al-Ásad, por iniciar y tomar esta iniciativa, la cual “va a iniciar un nuevo período en las relaciones entre Siria y Venezuela, en todos los niveles, económico, diplomático, comercial y cultural”.

En este vuelo de apertura también se trasladaron representantes de agencias de viajes, influencers y periodistas venezolanos, quienes darán a conocer el destino Venezuela ante el público árabe.

Este puente aéreo entre Caracas y Damasco propiciará el impulso del turismo receptivo al país. Los viajeros que lleguen a Maiquetía tendrán la posibilidad de trasladarse a los destinos turísticos predilectos venezolanos, tales como: Los Roques, Canaima, Mérida y Porlamar; también dará a conocer las bellezas y atractivos de Siria, así como sus oportunidades de negocios.

Para la compra de boletos que se ubican con un costo promocional desde los 1.640,02 dólares, ida y vuelta, Conviasa mantiene sus canales de atención vía Whatsapp por el 0414-3991245, sitio web oficial www.conviasa.aero, oficinas comerciales o agencias de viajes autorizadas.

Periodista: Lilibel Tabares/Fotógrafo: Aljhadiz Vitale.

