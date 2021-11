De acuerdo a la cuenta del Carnet de la Patria, Del 23Nov al 30Nov del 2021 se está depositando el Bono Venezuela Tierra De Gracia.

Continúa la entrega del Bono #VenezuelaTierraDeGracia a través del Sistema #CarnetDeLaPatria

. Tendrá lugar entre los días #23Nov al #30Nov del 2021. Monto a recibir en Bolívar Digital: 11,00 Bs. #VacúnateContraLaCovid

En: Gobierno