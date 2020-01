Descubren en la Antártida al pingüino más raro del mundo

Fue catalogado inmediatamente así, el pingüino más raro del mundo, debido a una extraña mutación que hace que su pelaje sea todo negro, hasta ahora no se sabe mucho sobre si esta mutación hace que sea rechazado por el resto de los pingüinos «normales».

La BBC (British Broadcasting Corporation en inglés o Corporación Británica de Radiodifusión) descubrió un pingüino emperador totalmente negro y lo grabó en el programa documental Dynasties (Dinastías) en la Antártida. La cadena británica se dio cuenta del hallazgo al revisar los videos del episodio.

La mutación del espécimen se debe al melanismo que aumenta el color oscuro de la piel. En el vídeo se observa el animal de pie rodeado de cientos de pingüinos.

La coloración del pingüino negro lo vuelve más susceptible y visible ante los depredadores, pues el pingüino rey por su vientre cabeza, y cuello con colores blanco y amarillo, un pico naranja intenso, aletas negro azabache.

Este espécimen es considerado como el pingüino más raro del planeta y es el segundo que se registra desde el pingüino rey encontrado por National Geografic (Geografía Nacional).

