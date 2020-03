Despliegan operativo de supervisión al transporte público de Maracaibo durante cuarentena por el COVID 19

Con el fin de velar por el cumplimiento de las medidas para prevenir el coronavirus, el Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano del Municipio Maracaibo (Imtcuma) inicia este lunes 16 de marzo un operativo de vigilancia y control en las unidades del transporte público urbano, como parte de las acciones emprendidas ante la cuarentena social y colectiva en la región zuliana.

El despliegue especial comenzó a partir de las 5:00 de la mañana, hora pautada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para activar la cuarentena en la región número 1 conformada por Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes.

La presidenta del Imtcuma, Hilda Milian, reiteró el uso obligatorio de mascarillas o tapabocas para los operadores, colectores y usuarios del sistema de transporte urbano colectivo de Maracaibo.

Asimismo informó la articulación con las organizaciones del sistema de transporte urbano, para garantizar el servicio en la capital zuliana, durante la cuarentena social y colectiva.

Milian recomendó a los operadores y colectores el uso de guantes para manipular el dinero, la constante higiene de manos, la desinfección de las unidades de transporte y evitar el saludo de contacto directo dentro y fuera de las unidades, para evitar la propagación del Covid-19.

La titular del transporte municipal recordó lo instruido por el alcalde Willy Casanova, «los usuarios y usuarias deben salir de sus casas exclusivamente para adquirir alimentos o medicamentos».

