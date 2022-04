Edwin «El Calvito» Reyes & Lluvia y Sus Soneros presentan: «Amor de Actualidad»

Rep. Dom., .- El salsero boricua Edwin “El Calvito” Reyes & Lluvia y Sus Soneros quien es una de las cantantes salseras más emblemáticas y coloridas de Colombia, se unen para deleitarnos con un tema fresco y atrevido, una fusión de ritmos cadenciosos amados en el mundo, la Salsa y la Cumbia, y este nuevo trabajo lleva por nombre “Amor de Actualidad”.

Amor de Actualidad, fue escrita por el sensacional compositor Edgardo Irizarry en conjunto con Robert Requena quien es chileno y esta radicado en Medellín, Colombia. También fungió como arreglista de este fonograma uniendo las voces de estos grandes exponentes de la salsa moderna y fusionando los ritmos de Cumbia y Salsa, para el deleite de los amantes de estos ritmos.

Por consiguiente, Amor de Actualidad se trata de un amor virtual entre dos personas que nunca se han visto personalmente, pero viven su romance a través de las redes sociales.

En efecto, ya este nuevo corte musical se puede disfrutar a través de todas las plataformas digitales.