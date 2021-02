El próximo campeón de la Europa League 2021 se define entre estos grandes equipos

Varios cuadros importantes de la UEFA van en busca de la cima en el otro torneo de clubes europeo.

Se conocieron las llaves y fechas para el inicio de la ronda de eliminación directa del segundo campeonato más importante del fútbol europeo. Esta vez vamos con un pequeño repaso de los equipos con mayores opciones para alzarse con el trofeo.

Pese a las trabas existentes por la pandemia del COVID-19, los torneos de fútbol no pararon en Europa. Con ciertas restricciones en lo que se refiere al aforo del público, la fase de grupos de la Europa League llegó a su fin. El 18 de febrero se dará el inicio de las llaves para los dieciseisavos de final.

Uno de los principales candidatos al título es el Manchester United. El cuadro inglés ingresó de manera directa a este período del certamen luego de quedar tercero en el Grupo H de la Champions League. Los ´Red Devils´ comandados por Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Paul Pogba y compañía atraviesan por un excelente momento, con 13 goles en las últimas cuatro fechas y luchan por el primer lugar de la Premier.

Cabe destacar que los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer son un equipo que marca muchos goles, pero a la vez les convierten bastante. Por ejemplo, hoy los diablos rojos enfrentaron al Everton. Pese a mantenerse con el resultado a favor durante casi todo el encuentro, una desatención permitió el 3-3 de los ´blues´ al minuto final. Un dato para los amantes de las estadísticas.

Otro candidato de peso por la pugna del trofeo es el AC Milán. El cuadro ‘rossonero’ tiene a Zlatan Ibrahimovic como el elemento más peligroso de su plantilla. El sueco vive un gran presente con 13 anotaciones y con un plantel que pelea, luego de muchos años, el campeonato nacional y a la par este torneo continental.

Igualmente, el Benfica de Portugal asoma como un fuerte aspirante. Los lusos armaron un plantel poderoso con las incorporaciones del extremo brasileño Everton y del defensor argentino Nicolás Otamendi para poder hacerse vencedor por primera vez en su historia de la Europa League, pero su rival de turno es otro solicitante por la gloria, el Arsenal.

Los dirigidos por Mikel Arteta no pasan por un buen momento en el ámbito local. Luego de caer derrotados por 1 a 0 frente al Aston Villa, se vieron relegados al puesto 10. Todas las fichas de los ‘gunners’ apuntan a la Europa League y quitarse la espina del subcampeonato en la temporada 2018-19, cuando cayeron goleados 4 a 1 por el Chelsea.

El Nápoli de Gennaro Gatusso, fueron vencedores del torneo en la temporada 1988-89 de la mano del inolvidable Diego Armando Maradona. A modo de homenaje, qué mejor manera del elenco ‘azurri’ de regalarle un título internacional a su hinchada y a la familia del astro argentino. Lorenzo Insigne e Irving Lozano son sus elementos más peligrosos para la fase eliminatoria.

