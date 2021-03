Resultados de las Carreras de La Rinconada del 28/02/2021

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 72.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-La Nena(2) 53.5 Eglinder Betancourt 925.862,07

2-Strength Mya(7) 53.5 I.Pimentel Jr –

3-Queen Susej(6) 53 Y.Serrano —

4-Zendaya(4) 53 J.Lugo —

5-Massars(5) 53 C.Gil —

Entrenador: Luis Peraza. Div: Ganador Bs. 925.862,07. Placés Bs. 550.000,00 y 662.931,03. Exacta Bs. 1.450.431,03. Trifecta Bs. 764.827,59. Superfecta: 3.936.206,90. Retirada: 1.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 65.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Ventura(2) 54 Cipriano Gil 550.000,00

2-Sweet Rain(6) 53 J.C.Rodríguez —

3-Sierra Nevada(10) 53 J.Aray —

4-Brown Widow(11) 53 L.Sánchez–

5-Miss Arantxa(3) 50 W.Vásquez —

Entrenador: Radames Santamaría M. Div: Ganador Bs.550.000,00 . Placés Bs. 550.000,00 y 614.655,17. Exacta Bs. 1.388.362,07.Trifecta: 2.535.344,83.Superfecta: Bs 64.397.413,79.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 Metros. 80.2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Fajador(8) 52.5 Francisco Quevedo 850.431,03

2-Biloni(4) 51.5 K.Aray —

3-Money Strong(9) 53 I.Villalobos —

4-Mr Gil(11) 53.5 F.Urdaneta —

5-Black Copper(1) 53.5 E.Arévalo —

Entrenador: Radames Santamaría. Div: Ganador Bs. 850.431,03. Places Bs. 557.327,59 y 1.853.448,28. Exacta Bs. 4.158.189,66. Trifecta: Bs 15.913.620,69. Superfecta: Sin Aciertos. Retirado: 5.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 74

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Primpy Billy(4) 53 Jean C.Rodríguez 623.706,90

2-Maradona(8) 53 C.Gil —

3-Maximus Fortune(1) 53 F.Urdaneta–

4-Dorian Gray(7) 53 E.Betancourt —

5-El Gran Rocky(3) 53 S.Marín —

Entrenador: Carlos Luis Giardinella. Div: Ganador Bs. 623.706,90 Placés Bs. 669.827,59 y 792.672,41. Exacta Bs. 1.669.396,55. .Trifecta Bs. 2.145.948,28. .Superfecta: Bs. 5.641.293,10. Retirado: 6.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 88.1

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Siguaraya(10) 55 Lexander Sánchez 2.973.275,86

2-Kariangel(8) 51.5 W.Vásquez —

3-Princesa Zoe(3) 51 C.González —

4-Neftis del Valle(6) 51 I.Ruiz —

5-Nany Paola(4) 53 C.Gil —

Entrenador: Radames Santamaría. Div: Ganador Bs. 2.973.275,86. Places Bs. 678.879,31 y 1.087.500,00. Exacta Bs. 3.619.396,55. Trifecta Bs 21.288.189,66. Superfecta: Sin Aciertos. Retirada: 9.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 67.2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Srta Lewinsky(4) 53 Ivan Pimentel Jr 646.551,72

2-Electric Miracle(3) 53 J.C.Rodríguez–

3-Glorieta(6) 50 D.Hernández —

4-Rubristar(7) 53 Y.Serrano —

5-Money Estrella(2) 53 I.Villalobos —

Entrenador: Fernando Parilli. Div: Ganador Bs. 646.551,72. Places Bs. 593.965,52 y 678.869,31. Exacta Bs. 1.055.172,41. Trifecta: Bs. 1.335.603,45. Superfecta: Bs. 10.931.206,90. Retiradas: 1-8.

SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 67

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Albafica(7) 53 Lexander Sánchez 883.189,66

2-Lagertha(6) 53 C.Gil —

3-Rosa Amelia(9) 53 J.Aray —

4-Esmeralda Business(4) 53 I.Pimentel Jr —

5-Turcotta(2) 55 I.Villalobos —

Entrenador: Nelson Castillo Div: Ganador Bs. 883.189,66. Places Bs. 558.189,66 y 1.375.431,03. Exacta Bs. 7.946.551,72. Trifecta: Bs. 7.314.310,34. Superfecta: Bs 21.811.206,90. Retiradas: 3-8.

OCTAVA CARRERA – DISTANCIA 1.600 Metros. 99

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Sandovalera(5) 54 Jaime Lugo 620.258,62

2-Magical Galilea(7) 54 I.Villalobos —

3-Melosa(6) 53 C.Gil —

4-Strength Donatella(1) 54 I.Pimentel Jr —

5-Paomi Police(2) 53 J.C.Rodríguez —

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 620.258,62. Places Bs. 590.517,24 y 1.411.206,90. Exacta Bs. 2.639.224,14.Trifecta Bs. 4.163.879,31. Superfecta: Bs 18.729.310,34.

NOVENA CARRERA – DISTANCIA 1.800 Metros. 114.2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Raffsttar(3) 54 Jean C.Rodríguez 655.172,41

2-El Gran Perseo(5) 53 A.Siso —

3-Apistos(2) 56 W.Vásquez —

4-Switch Hitter(8) 54 A.Castellanos —

5-Valrazio(7) 54 J.G.Hernández —

Entrenador: Nelson Castillo. Div: Ganador Bs. 655.172,41. Placés Bs: 550.000,00 y 625.431,03. Exacta Bs. 1.152.586,21. Trifecta Bs. 597.586,21. Superfecta: Bs 21.867.241,38.

DÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 86.3

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Fray Lorenzo(4) 53 Wilfred Vásquez 631.465,52

2-The Big Madison(9) 55 E.Betancourt —

3-Indian Wells(10) 53.5 F.Urdaneta —

4-Del Capi(1) 53 C.M.Sánchez —

5-Pedro El Grande(12) 53 A.Castellanos —

Entrenador: David Regalado. Div: Ganador Bs. 631.465,52. Places Bs. 575.431,03. y 1.098.275,86. Exacta Bs. 1.139.224,14.Trifecta Bs. 1.094.655,17. Superfecta: Bs. 25.439.482,76. Pool de 4: Bs 1.290.689,66. Retirada: 7-9-11.

UNDÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 72

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Morralete(7) 50 Wilfred Vásquez 1.338.793,10

2-Cassiusclay(8) 53 E.Arévalo —

3-Bambuco(10) 56.5 C.Gil —

4-Citation Flight(3) 53 F.Urdaneta —

5-Sr Fidel(2) 53 J.Lugo —

Entrenador: Ruben Lanz. Div: Ganador Bs. 1.338.793,10. Places Bs. 1.451.724,14. y 1.624.568,97. Exacta Bs. 4.308.620,69.Trifecta Bs. 1.640.689,66. Superfecta: Bs. 31.225.000,00. Doble Perfecta: Bs 3.389.655,17. Triple Apuesta: Bs 1.056.206,90.

DUODÉCIMA CARRERA – DISTANCIA 1.200 Metros. 73

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Srta Ricarda(7) 52 Wilfred Vásquez 1.154.310,34

2-Lucerito(5) 51 D.Hernández —

3-La Gran Aurelia(6) 55 J.Lugo —

4-Pálpito(3)Emp 53 C.M.Sánchez —

4-La de Plata(8Emp) 53 C.Gil —

Entrenador: Félix Imbriano. Div: Ganador Bs. 1.154.310,34. Places Bs. 1.074.568,97. y 961.206,90. Exacta Bs. 5.627.155,17.Trifecta Bs. 5.131.637,93. Superfecta: Bs. 2.766.465,52.

DÉCIMA TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 89.4

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Versailles(10) 54 A.Castellanos 1.964.224,14

2-Constancy(8) 53.5 J.L.Pérez —

3-Reynas Isabellas(6) 53.5 C.Gil —

4-Bella Nicole(5) 53 F.Urdaneta —

5-Black Beauty(2) 53.5 A.Finol —

Entrenador: José Querales. Div: Ganador Bs. 1.964.224,14. Places Bs. 695.258,62. y 27.454.741,38. Exacta Bs. 192.547.413,79.Trifecta Bs. Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos.

DÉCIMA CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 Metros. 86.2

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Papá Pedro(5) 53 Ismeiro Villalobos 8.889.224,14

2-Jota Eme(10) 54 F.Quevedo —

3-Castizo(2) 53 Fr.Velásquez —

4-Spoleto(9) 54.5 C.Gil —

5-Golden Green(6) 53 J.G.Hernández —

Entrenador: Luis Peraza. Div: Ganador Bs. 8.889.224,14. Places Bs. 1.277.586,21. y 989.224,14. Exacta Bs. 15.272.844,83.Trifecta Bs. 63.332.758,62. Superfecta: Bs. 46.130.172,41.

DÉCIMA QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 Metros. 66

Ll. Ejemplar Kg. Jinete Div.

1-Golden Je(2) 50 Wildfred Vásquez 4.027.155,17

2-Danierold(13) 53 J.C.Rodríguez —

3-Skull Trooper(3) 50 D.Acosta —

4-Kingston(5) 52 U.Casique —

5-Stronger(8) 53 F.Urdaneta —

Entrenador: Rubén Lanz. Div: Ganador Bs. 4.027.155,17. Placés Bs: 1.026.293,10 y 1.262.068,97. Exacta Bs. 17.402.155,17 Trifecta Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: Sin Aciertos. Pool de 4: Bs. 1.692.493.103,45. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Dividendos del 5y6: con (6) aciertos: (10) combinaciones a Bs. 2.928.209.793,10. Con (5) aciertos: (835) combinaciones a Bs 10.520.464,67. Loto Hípico Bs. 344.176.724,14. Dividendo 5y6 Internacional con (6) aciertos (1) combinaciones a $ 7.283,02.

