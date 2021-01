La liga de fútbol colombiano ahora

El fútbol en Colombia no ha descendido en interés o pasiones a pesar de la pausa obligada por la llegada de la pandemia vírica del covid-19. Las noticias futbolísticas se siguen sucediendo y el público colombiano las espera y disfruta como siempre

Posiblemente, el coronavirus continúe llenando las portadas de los principales periódicos nacionales. En el deporte también se ha hecho notar con la aparición de un nuevo pico de covid-19 que, muy posiblemente, afecte al comienzo de la Liga Betplay. Esta Liga debería comenzar el 16 de enero, como consecuencia del apretado calendario internacional derivado precisamente por la pandemia.

El Covid-19 y otras noticias del fútbol en Colombia

Han pasado las populares fiestas de diciembre y Colombia vuelve a sufrir las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Aparece otro nuevo pico de contagios, colocando de nuevo en alerta a las autoridades sanitarias y unidades médicas.

En relación a las actuaciones que se están llevando a cabo en la liga para afrontar este nuevo pico, cabe mencionar a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que se han basado en los protocolos sanitarios para continuar con los planes de competición. De este modo, el pasado 6 de enero anunciaron el calendario de la competición. El 13 de enero se jugarán los cuartos de final de la Copa Betplay, y entre el 15 y el 16 del mismo mes, comenzaría de manera oficial la Liga Betplay.

En palabras de su presidente, Fernando Jaramillo; «Por ahora seguimos con el 17/Ene, pero estamos monitoreando la situación y trabajando con el Gobierno», demostrando los diálogos que mantiene con el gobierno nacional para llevar a cabo las competiciones sin problemas.

Nacional busca refuerzos

El Atlético nacional quiere reforzar su cuadro con un ambicioso proyecto que el entrenador brasileño requiere para enfocar sus éxitos en la Copa Libertadores.

Aunque el equipo antioqueño ya removió con fuerza el mercado de fichajes con jugadores como Jonathan Marulanda, Danovis Banguero y el “loco” Álvez, el esfuerzo no cesa. Adelantando los entrenamientos con la mente puesta en el regreso del fútbol colombiano, el entrenador no descarta la idea de añadir nuevos jugadores al equipo.

Según sus propias palabras «Queremos conformar una plantilla de 30 jugadores para cualquier contratiempo, como ocurrió el semestre pasado». Guimares quiere tener un equipo de primer nivel para lograr la triple competencia en este 2021 que acaba de empezar.

Santa Fe despierta con ganas de juego

El Club Independiente Santa Fe, aunque mantiene su austeridad, confía en una buena presentación en la Copa Libertadores. Con la esperanza de haber calado la meditación llevada a cabo tras perder ante América de Cali la Liga Betplay, y tras el silencio mediático sobre las llegada y salida de jugadores para el 2021, se espera que el equipo de peso que querían para el internacional llegue ahora.

Bien es cierto que la situación económica por la que pasa el club no es de las mejores, y que los ingresos que puedan llegar serán utilizados, con toda probabilidad, para el saneamiento de deudas administrativas, aunque no faltarán caras nuevas que intenten el revulsivo que esta formación necesita.

¿El América a la venta?

Los rumores sobre la venta del América llevan algún tiempo sobrevolando las noticias del fútbol en Colombia. Tulio Gómez, el principal accionista de la marca América de Cali, habló sobre este tema y el interés que existe de algunos inversores extranjeros en el club.

La situación deportiva de esta formación es, en estos momentos, envidiable dentro del fútbol profesional colombiano, ya que lograron el bicampeonato liguero y unas excelentes perspectivas en la Copa Libertadores. Por este motivo, la gestión de Tulio genera tanto amor como odio entre la afición. Y es que se sigue hablando sobre un posible proceso de venta de la institución después de que el propio accionista declarara que existía esa posibilidad de aceptar nuevos inversionistas que fortalecieran las finanzas del club y, por tanto, de su futura carrera deportiva.

En cualquier caso, Tulio desmintió vía Twitter los rumores sobre la venta de América de Cali con la siguiente frase lapidaria; «Demasiado humero en las redes sociales, hoy no es 28 de diciembre, no más refritos por favor, esto rueda desde el 2008».

