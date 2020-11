Los 5 mejores partidos De Diego Maradona.

El 2020 será recordado como uno de los años más tristes de la humanidad. No solo por todo lo que generó el Covid-19 a nivel mundial; sino por haberse llevado a una de las figuras más queridas y admiradas del deporte, Diego Armando Maradona. A los 60 años de edad, ha dejado este mundo y pasó a formar parte del salón de la fama de las grandes estrellas que aguardan en algún rincón privilegiado del universo.

Sin embargo, hay algo que nada ni nadie podrá quitar de la memoria de los seguidores del astro argentino: sus mejores partidos y goles. Rompió con todo listado de pronóstico existente. Sea por alguna red social, imágenes de archivo o historias narradas por algún admirador del futbolista, su legado perdurará en el tiempo. A modo de homenaje, estos son los 5 mejores goles de Maradona.

Argentina-Inglaterra

Cualquier aficionado al deporte conoce la historia detrás de este mítico gol. No hace falta recordar todo lo connotativo que rodea a uno de los grandes episodios del fútbol mundial. No fue solo un gol, para muchos, tuvo una significación muy diferente. Sabiendo el contexto, ahora sí, hay que recordar ese maravilloso momento.

Se jugaban los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 86. Era un partido parejo, en donde se repartían situaciones. En el minuto 51, una pelota dividida en la zona cercana al arquero fue la que desencadenó la polémica. El arquero, Peter Shilton, junto con Maradona saltaron a disputar el balón. Como el argentino vio que era imposible ganarle en altura, decidió darle un puñetazo a la pelota, con un movimiento que pasó desapercibido en medio del salto. Nadie lo notó, salvo los jugadores del equipo contrario. Fue el 1 a 0 y el comienzo de una historia de gloria para el seleccionado albiceleste. 5 minutos más tarde, se exhibió el tanto más bello de la historia…

Vs Inglaterra vale doble.

Contra Inglaterra, Maradona tuvo uno de sus mejores partidos. Al anterior se suma el segundo de su cuenta personal y el que determinó el pase a semifinales. Se reitera el concepto, al minuto 55, se exhibió (como se hace con toda obra de arte) el gol más bello de la historia del fútbol. Por su contexto y por lo grandioso de esa jugada.

“Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial…” Desde mitad de campo, el 10 toma la pelota que su compañero entrega y comienza un recorrido de los 50 metros más bellos del deporte. Apila rivales, amaga para distintos lados al engañar a los ingleses y, sin perder velocidad, llega a enfrentarse con el arquero rival. Luego de dejar en ridículo a 4 rivales, todos pensaban que lo siguiente era rematar. Sin embargo, con total valentía y osadía, decide también eludir a Shilton. La historia es conocida, el gol fue determinado como el más significativo de la historia de los mundiales. Cualquier adjetivo quedaría pequeño. Solo vale disfrutarlo.

Juventus-Napoli.

No son muchos los jugadores que puedan decir que hicieron callar a todo Turín. Diego hizo esto y más. Fue un tiro libre desde afuera del área. Un ángulo muy cerrado, imposible para cualquier jugador terrenal. Pero Diego estaba más allá. El 10 sorprendió a todos y dejó boquiabiertos a todos los locales clavando la pelota en el ángulo izquierdo, el más cercano a la jugada.

Boca Juniors-River Plate en el 81

No fueron muchos los años que el fútbol argentino pudo disfrutar a Maradona en su plenitud. Sin embargo, no se necesitó de un extenso tiempo para que deje su huella. En su primera etapa en la institución de La Boca, “Pelusa” tuvo uno de sus partidos de consagración. Esos encuentros que quedarán marcados en el corazón de los simpatizantes.

Un centro que baja de un lateral, el astro duerme el balón en su pie y, en medio de todos los jugadores de River Plate, decide eludir a todos los cercanos. El que terminó pagando el precio más elevado fue el mítico arquero, Ubaldo Filliol. Salió a apurarlo para terminar la jugada y, con un movimiento imperceptible una baldosa, Maradona terminó desparramando a uno de los mejores arqueros de la historia argentina, sino el mejor.

Argentina-Grecia en USA 94.

Es imposible no unir la selección Argentina con Maradona. Sus grandes hazañas se convierten en grandes momentos. En su último mundial, el 94, creó una jugada maravillosa con sus compañeros en el borde del área rival. La víctima fue Grecia. En velocidad, y con pases seguidos, terminó rematando desde el borde del área y haciendo uno de los goles más lindos del mundial en USA.

