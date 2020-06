En Argentina: Un hombre murió asfixiado por un policía. El hecho ocurrió el miércoles último al mediodía en una zona céntrica de la capital tucumana (1.200 km al nororoeste de Buenos Aires) y ante decenas de testigos, algunos de los cuales aseguraron que los policías golpearon al sujeto y le presionaron el cuello contra el suelo.

Un transeúnte captó el momento en un video donde se ve a la víctima mientras es reducida por al menos cuatro uniformados y dos sujetos vestidos de civil.

El accionar policial traza un paralelo con la muerte de Floyd, un afroestadounidense asesinado por un policía blanco durante su arresto en un caso que generó una ola de protestas en Estados Unidos y otros países.

Ceferino Nadal, de 43 años, fue detenido por un supuesto hurto, aunque nadie denunció el robo ni se hallaron pruebas.

La víctima pidió ayuda varias veces mientras permanecía reducido en el piso, según testimonios que cita la prensa local.

La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue asfixia.

La familia de la víctima había denunciado persecución policial y maltratos en una detención anterior realizada en febrero por policías de la misma comisaría.