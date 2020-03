En Caracas: Joven discute con sus padres y muere al lanzarse de un puente

Un joven manejó hasta un puente, detuvo el carro y se lanzó..

Un joven de 16 años se quitó la vida después que sus padres le decomisaron su teléfono. De acuerdo con información oficial, el adolescente tomó el carro de sus progenitores, un Chevrolet Aveo, y lo llevó hacia la avenida Boyacá, Cota Mil, a la altura de Sebucán, se orilló a un costado de la vía, y posteriormente se lanzó desde un puente.

La información la dio a conocer el periodista Román Camacho, a través de su cuenta de Twitter, «según lo informado, familiares de la víctima relataron que en la noche, el muchacho discutió con sus padres, quienes le quitaron el teléfono móvil, lo que ocasionó la reacción fatídica».

