En China: Padre entrena su perro para que no deje tocar el celular a su hija hasta que haga su tarea. Gracias a la vigilancia de su mascota, una niña termina sus tareas a tiempo, ya que no se desconcentra.

En Guiyang, China, un padre preocupado por la educación de su hija se le ocurrió una manera creativa de vigilarla mientras hace sus deberes. Entrenó a su perro para que la vigile.

Todo esto comenzó cuando la joven empezó a postergar sus deberes y tenía problemas para concentrarse, esto se vio reflejado en sus calificaciones.

