En EEUU, Enfermera drogada con metafetaminas descuida un bebé y este muere asfixiado

Coloma, Míchigan.- Un Bebé de tres años murió debido a que la enfermera que debía cuidarlo llegó a su turno bajo los efectos de psicotrópicos , los mismos que declaró haberse inyectado antes de ir al trabajo ese día y en días previos al fatídico turno.

Los Padres encontraron la enfermera drogada.

La mujer fue encontrada totalmente drogada y hablando incoherencias un lado del menor por los padres de la misma. Todo esto se dio en la localidad de Coloma, Míchigan, el pasado lunes durante la madrugada.

La enfermera Judith Sobol se encontraba en nulas condiciones de brindar ayuda, a lo que más tarde admitió haberse suministrado metanfetaminas antes de empezar a laborar.

El infante necesitaba cuidados especiales, mismos que Sobol no cumplió por estar drogada.

Reporte policial indica que estaba drogada en su trabajo.

Al llegar a la escena, los policías que atendieron la llamada de emergencia del 911, declararon haber encontrado a Judith Sobol delirando mientras los padres realizaban ejercicios para reanimar a su hijo.

“A través de una investigación, los oficiales descubrieron que se suponía que la enfermera cuidaría al niño durante toda la noche”.

Esta enfermera que estaba a cargo del bebé por la noche, admitió que también se había inyectado la misma sustancia (metafetaminas) durante cuatro días anteriores.

La enfermera que se encontraba drogada fue acusada de asesinato por la negligencia después de que el bebé murió asfixiado por falta de su respirador, además de una acusación por posesión de drogas al descubrir sustancias ilícitas en el lugar.