En la India: Extirpan un riñón gigante de casi 8 kilos

NUEVA DELHI.- En una operación sin precedentes en la medicina, y no precisamente por el órgano intervenido, sino por la magnitud del mismo.

Cirujanos indios extrajeron un riñón de 7,4 kilos, del tamaño de una bola de bolos, a un hombre que padece una grave enfermedad genética, anunció este lunes uno de los médicos.

El riñón es uno de los más grandes jamás extirpados en una operación médica.

“Era un bulto enorme que ocupaba la mitad de su abdomen. Sabíamos que era un riñón grande pero nunca pensamos que sería tan pesado”, declaró Sachin Kathuria, uno de los miembros del equipo médico.

El paciente, de 56 años, afectado por una poliquistosis renal autosómica de tipo dominante, fue operado durante dos horas en el hospital Sir Ganga Ram de Nueva Delhi el mes pasado.

Un riñón normal pesa entre 120 y 150 gramos y mide unos 12 centímetros de longitud. El riñón extirpado medía 45 centímetros, según Kathuria.

Según el libro Guinness de los Récords, el riñón más grande jamás extraído de un humano pesaba 4,25 kilos. Fue extirpado en Dubái en 2017.

Sin embargo, el equipo médico del hospital de Nueva Delhi afirmó haber encontrado en sus archivos el caso de un riñón de 9 kilos que fue extirpado a un paciente.

La enfermedad que padece el hombre recién operado provoca la aparición de quistes en los riñones. Los médicos decidieron operarle tras haber detectado una hemorragia interna y un principio de infección.

Según Kathuria, el paciente está en buen estado de salud. Será sometido a diálisis hasta que se le trasplante un nuevo riñón.

En : Insólito