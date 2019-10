Encuentran en un museo de EEUU una pintura robada a una familia judia por los nazis

EEUU.- Más de 85 años después de haber sido incautada por los nazis a una familia judía en 1933, ‘Invierno’, pintura del artista estadounidense Gari Melchers, fue encontrada en el norte del estado de Nueva York, EE.UU.

El lienzo formó parte de la colección del Museo Arkell, ubicado en la ciudad de Canajoharie, hasta este 10 de septiembre, informa AP. Ese día el FBI logró formalizar su recuperación, como parte de un esfuerzo internacional para hallar obras de arte que fueron robadas por miembros del régimen nazi desde su ascensión al poder hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

Originalmente la obra perteneció al editor y filántropo alemán Rudolf Mosse, quien la adquirió en 1900 en la Gran Exposición de Arte de Berlín. Tres décadas más tarde, su familia fue perseguida por su ascendencia judía y por su relación con el Berliner Tageblatt, periódico que hacía oposición al Partido Nacionalsocialista de Hitler. Forzados a huir de Alemania en 1933, su colección de arte fue incautada por el gobierno nazi.

Poco después, en 1934, Bartlett Arkell, entonces primer presidente de Beech-Nut Packing Company, compró la pintura en una galería de Nueva York para su colección personal, y luego fue a dar al citado museo que lleva su nombre.

La directora ejecutiva de esa institución, Suzan D. Friedlander, dijo en un comunicado que el Museo Arkell está «muy consternado al conocer la historia del robo de la pintura por parte de los nazis a la familia Mosse en 1933».

El museo renunció a todos sus derechos sobre la pintura, que permanecerá en las oficinas del FBI en la ciudad de Albany hasta que sea entregada a los descendientes de la familia Mosse.

F.RT

