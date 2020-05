Ensalada Crujiente de Pollo y Naranjas

Ensalada sin complicaciones, ligera y nutritiva.

Ingredientes

1 cucharada de harina para todo uso 1 cucharadita de sal (opcional) 2/3 taza (lata de 5 fl. oz.) * de leche evaporada 1/3 taza de jugo de naranja 1 huevo grande, bien batido 3 tazas de carne de pechuga de pollo cocida, picada, sin huesos y sin pellejo 3 tallos grandes de apio (celery), finamente rebanados 3/4 taza de láminas de almendras, tostadas 2 cucharadas de cebollitas verdes, rebanadas 1 lata (11 oz.) de naranjas mandarina, escurrida Hojas de lechuga (opcional) 2 cucharadas de azúcar granulada Instrucciones COMBINA el azúcar, la harina y la sal en una cacerola mediana de fondo grueso; incorpora gradualmente la leche evaporada, el jugo de naranja y el huevo. Cocina a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que el aderezo comience a hervir y espesar. Retira del fuego. Tapa y refrigera hasta que esté frío. COMBINA el pollo, el apio, las almendras, el aderezo y las cebollitas verdes en una ensaladera grande. Añada las naranjas y revuelve ligeramente. Tapa; refrigera durante 2 horas. Sirve sobre hojas de lechuga.

