Error de la Matrix? Una mujer cae de un piso 9 luego se levanta y camina como si nada, VIDEO

Error de la Matrix? Una mujer cae de un piso 9 luego se levanta y camina como si nada.

En la ciudad rusa de Izluchinsk. Una cámara de vigilancia captó cómo una mujer cayó desde el noveno piso de un edificio a un montaña de nieve en el suelo y, después de unos segundos, se levantó y se fue andando por su propio pie.

La mujer, de 27 años, pidió a unos vecinos que llamaran a una ambulancia y se encuentra actualmente ingresada en un hospital en la unidad de cuidados intensivos, aunque los médicos no temen por su vida. Las autoridades han iniciado una investigación para aclarar las circunstancias de lo ocurrido.

Быстрый спуск с 9го этажа на первый через окно и ни одного перелома. Женщина приземлилась в сугроб, отряхнулась и пошла по своим делам. Сейчас правда она в реанимации с ушибами внутренних органов pic.twitter.com/9dPFjUYFQp — Лента.ру (@lentaruofficial) January 24, 2020

