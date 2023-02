¿Es posible una pandemia de hongos como en la serie The Last of US? La respuesta es asombrosa

El contexto de la pregunta ¿Es posible que una pandemia de hongos que acabe con la humanidad?

La serie de HBO,The Last of US, basada en el juego del mismo nombre, muestra cómo el mundo se fue por un despeñadero, luego que un hongo, una variante mutada del Cordyceps, del cuál existen en la naturaleza al menos 600 variedades y algunos de ellos son usados en la medicina tradicional oriental.

Pero sucede que ciertas variedades, del Cordyceps , infectan a insectos como saltamontes, orugas, y especialmente hormigas, que pasan a ser esclavos zombificados del hongo, que los invade y controla hasta que los obliga a morir y esparcir las esporas para seguir el ciclo mortal del hongo.

Los Hongos siempre han existido y sus enfermedades también

Desde que la historia es historia, la humanidad ha conocido los hongos, y muchos son usados como alimento, los más conocidos como las setas del bosque y otras variedades.

Otros son alucinógenos, otros medicinales, etc.

Hongos buenos, malos y horribles.

Cómo lo indicabamos previamente existen hongos desde los comestibles hasta los usados en la medicina tradicional oriental pero también en la occidental, muchas medicinas que tomamos alguna vez en nuestra vida son hechas a base de hongos.

En octubre de 2022, la OMS publicó la lista de hongos que en la actualidad amenazan la salud, el lector puede descargarla aquí.

En la lista se puede apreciar que los hongos más peligrosos para la salud en la actualidad son :

El Cryptococcus neoformans: El criptococcus es el hongo más común que causa infecciones graves en todo el mundo,se observa con más frecuencia en personas con un sistema inmunitario débil.

El Candida auris : Puede ocasionar una infección grave en los pacientes que se encuentran en un hospital o en una residencia de ancianos.

El Aspergillus fumigatus : La aspergilosis es una infección causada por un tipo de moho (hongo). Las enfermedades que derivan de la infección aspergilosis generalmente afectan al aparato respiratorio, pero los signos y la gravedad varían mucho.

El Candida albicans : Es una infección de la vagina. Con mayor frecuencia se debe al hongo Candida albicans.

¿Qué dicen los científicos sobre los hongos Cordyceps que zombifican insectos?

La doctora Charissa de Bekker, microbióloga de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, ha estudiado cómo los Cordyceps crean hormigas zombificadas y dice que no ve cómo podría suceder eso con las personas.

«La temperatura de nuestro cuerpo es simplemente demasiado alta para que la mayoría de los hongos se asienten y crezcan bien, y esto es lo mismo para este Cordyceps«.

«Su sistema nervioso es más simple que el nuestro, por lo que definitivamente sería más fácil secuestrar el cerebro de un insecto que nuestro cerebro. Además, sus sistemas inmunológicos son muy diferentes a los nuestros», asegura.

La mayoría de las especies de parásitos Cordyceps han evolucionado durante millones de años para especializarse en infectar una sola especie de insecto. La mayoría no salta de un insecto a otro.

«Que este hongo pueda transmitirse de un insecto a nosotros y causar una infección es un gran salto«, afirma Bekker en una consulta realizada por la BBC a la experta.

Los hongos matan más gente cada año que la Malaria.

Los hongos matan alrededor de 1,7 millones de personas al año, aproximadamente tres veces más que la malaria.

¿Entonces se puede pensar en la posibilidad de una pandemia como sucede en la serie?

La respuesta es sí y no, al menos no todavía, pero si los hongos logran evolucionar para atacar, colonizar, zombificar y matar animales superiores a insectos, primero las aves y anfibios, luego mamiferos pequeños, ya podríamos pensar que una pandemia al estilo de la popular serie, estaría tocándonos la puerta.

Puede que muchos científicos lo nieguen, pero recuerden, también negaron que el COVID19 sería una pandemia global y todavía ni siquiera podemos ver el final del túnel con el COVID19 mientra que la gripe aviar de la que han dicho que no sería problema para los humanos ha matado casi 70 millones de aves desde 2022 en EEUU, y amenaza con hacer el salto zoonótico hacia el humano.