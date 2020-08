Receta: Patacón Zuliano

Ingredientes

-Plátano verde.

-Carne, pollo o pernil.

-Queso de mano, amarillo, parmesano o de año.

-jamón.

-Huevos opcional.

-Lechuga y tomates.

-Salsa tradicionales, mayonesa, tomate y mostaza.

Preparación

Si compra las hojitas de plátano para hacer patacón, el proceso para la preparación será más práctico, pero si no, entonces debe pelar el plátano que esté bien verde, luego córtelo en dos de arriba hacia a bajo lo medio sofríe, y sobre una tablita lo aplasta con una piedra para volverlo a llevar a la sartén hasta que se vea crujiente, se coloca en una servilleta para absorber el aceite y posteriormente se procede a colocarle el relleno.

A su gusto le puede colocar carne mechada, pollo y carne en trocitos o pernil.

Luego le agrega el jamón, queso de mano y queso amarillo, posteriormente los vegetales; lechuga y tomate. Si gusta puede incluir huevos sancochados en rebanadas. Para finalizar la salsa de tomate, mayonesa y mostaza y un toque de queso parmesano o de año. Listo para comer un rico y delicioso patacón

En : Gastronomía