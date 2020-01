En la tercera entrega de morrales cargados de útiles escolares, el alcalde bolivariano de Maracaibo recorrió cuatro planteles educativos cumpliendo con el plan La Escuela Renace y llenando de esperanza a mil 281 niños, niñas y adolescentes.

El Alcalde estuvo acompañado de la directora de Educación y Asuntos Universitarios, Erika Casanova; el intendente de Tributos, Jean Carlos Martínez; el director de Sagas, Héctor Bracho, entre otras autoridades municipales.

«En medio de todas las dificultades el Gobierno Bolivariano hace un esfuerzo por garantizar y disponer recursos para hacer la entrega del morral tricolor y los útiles escolares necesarios para la educación inicial, primaria y diversificada», destacó Casanova.

Los morrales tricolor fueron entregados a los estudiantes de la EBN. Primero de Agosto, los Centros de Educación Inicial Cantapirulero, Primero de Agosto y la Unidad Educativa Udón Pérez.

Además Casanova agregó que con el plan La Escuela Renace, se busca resolver los problemas que puedan tener los planteles educativos del municipio, como el servicio de gas, mantenimiento de áreas verdes, desmalezamiento y poda entre otras necesidades.

En este sentido, el Alcalde delegó a Erika Casanova y a Jean Carlos Martínez la atención y acompañamiento sobre el tema de la alimentación de estas cuatros instituciones educativas.

«Nosotros tenemos que ayudar y acompañar al Programa de Alimentación Escolar del gobierno nacional, con el transporte y en garantizar la dotación de utensilios y equipos para la cocina», enfatizó Casanova.

La autoridad municipal además se comprometió con la entrega de cuatro tanques de agua, uno para cada institución educativa.

La distribución de los 70 mil morrales seguirá cumpliéndose en las escuelas y liceos del municipio.

Estudiantes de cuatro planteles de Maracaibo recibieron sus morrales y útiles escolares was last modified: by

En : Gobierno