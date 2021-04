GNB aprehendió a 4 personas por contrabando de medicinas en el estado Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana detuvo a tres hombres y una mujer en la población Los Pijiguaos del municipio General Manuel Cedeño en el estado Bolívar por contrabando de medicamentos.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Destacamento N° 626 así lo informó el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 que dando cumplimiento a las instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón detuvieron a Ronard Gabriel Gutiérrez Peña (30), Nelson Emiliano Rojas Arteaga (29), Yonny Fernando Gómez (29) y Francelis Liliana Romero Román (23).

Estos ciudadanos se movilizaban como pasajeros en una unidad de transporte público y tras revisión de rutina a dicha unidad, militares hallaron los medicamentos y los Insumos ocultos dentro de las pertenencias de los detenidos.

Reteniéndoles noventa (90) blíster de Ibuprofeno de 800mg, treinta y cinco (35) blíster de Amoxicilina de 500 mg, cinco (05) blíster de Cefalexina de 500 mg, ochenta (80) blíster de Diclofenaco de 50 mg, ciento veinte (120) blíster de Acetaminofén de 500 mg, ochenta (80) blíster de Loratadina de 10 mg, treinta (30) blíster de complejo B, ciento veinte (120) blíster de Losartan de 50 mg, siete (07) unidades de Acetaminofen Pediatrico en Jarabe de 90 ml, una (01) unidad de Ambroxol Pediátrico en Jarabe de 120 ml, dos (02) unidades de Ibuprofeno pediátrico en Jarabe de 120 ml, dos (02) blíster de Nifedipino de 10 mg, cuatro (04) blíster de Clotrimazol de 500 mg y diez (10) blíster de Loperamida de 02 mg.

Rodríguez Cepeda manifestó que las medicinas no poseían la documentación reglamentaria que avalara su legalidad y procedencia y estarían destinadas para ser comercializadas de manera ilegal.

El caso se notificó a la Fiscalía Sexta del Ministerio Púbico.

