GNB detiene a 01 ciudadana por tenencia de 04 kilos y 50 gramos de Mercurio, elemento altamente contaminante.

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, informó que cumpliendo instrucciones del Comandante General de Guardia Nacional Bolivariana, MG Fabio Zavarse Pabón se efectuó la captura de una (01) ciudadana con un compuesto químico derivado del mercurio llamado azogue, utilizado en la minería ilegal.

G/B Adolfo Rodríguez Cepeda destacó que efectivos Militares de Inteligencia Militar del Destacamento 621, durante pesquisas e investigaciones realizadas, lograron la detención de Yenyis del Carmen Flamez Farfán (34), quien se encontraba en una panaderia en la Avenida Libertador de Ciudad Bolívar, portando un bolso tricolor con cuatro (04) frascos plásticos que en su interior contenian un elemento químico de color gris (Azogue), con un peso molecular de cuatro (04) kilos con cincuenta (50) gramos.

De igual manera el G/B Rodríguez Cepeda indicó que también le fueron incautados 12 rollos de manguera de 8 pulgadas, 76 impeles de minería, un rollo de alfombra y un arma de fuego tipo escopeta.

El Procedimiento fue notificado a la Fiscalía 4º del Ministerio Público del estado Bolívar.

