Prensa CZGNB-44

Gracias a los contantes dispositivos preventivos, funcionarios del Destacamento 442 (D442), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), lograron capturar a Luis Enrique Sandoval Perales de 37 años, en el sector La Mata de Charallave.

En cumplimiento a las órdenes emanadas del Comandante de la Zona de Defensa Integral en Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y bajo la supervisión del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los efectivos se mantienen activos y en lucha frontal contra la delincuencia y grupos armados.

Durante el procedimiento, los castrenses le incautaron al ahora detenido un arma blanca, así como 10 proyectiles, calibre 7, además arrojó solicitud emanada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal de Los Teques, por el delito de hurto.

GNB atrapó a prófugo de la justicia con municiones calibre 7 was last modified: by

En: Noticias Nacionales