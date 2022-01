GNB-Miranda se desplegó para un regreso a clases seguro y en paz

Consolidando la unión Cívico-Militar, efectivos de las distintas unidades del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), efectuaron el acompañamiento en el regreso a clases en la entidad mirandina, este lunes 10 de enero.

Siguiendo con el plan establecido por el General de Brigada Félix Arnos, los uniformados de los distintos destacamentos asistieron a los planteles educativos, donde dieron la bienvenida a niños, niñas, además de recordar la importancia de cumplir las medidas de bioseguridad y entregaron tapabocas.

Estas jornadas se llevaron a cabo en los distintos ejes del estado Miranda, Barlovento, Higuerote, Guarenas-Guatire, Altos Mirandinos y Valles del Tuy, donde además de la bienvenida y el acompañamiento, los castrenses compartieron con actividades recreativas, enfocadas a reforzar las medidas de bioseguridad.

Los dispositivos de regreso a clases se vienen a sumar a los distintos operativos que se hacen desde el CZGNB-44, para seguir consolidando a Miranda como uno de los estados más seguros del país.

