Polisalias atrapó a “Manos de Seda” hurtando en local de la Panamericana

Los Salias, 14-01-2022. Atendiendo el llamado de un comerciante, funcionarios de la Policía del Municipio Los Salias (Polisalias), detuvieron a un hombre, apodado “Mano de Seda”, por el delito de hurto.

El director de Polisalias, Comisionado Jefe José Gregorio Landaez, narró que los uniformados recibieron el alerta de que un ciudadano, que en reiteradas ocasiones había hurtado en un local ubicado en la carretera Panamericana, había salido hace minutos con varios productos, razón por la que se desplegó un dispositivo especial.

A la altura del Centro Comercial La Casona I, fue avistado el ciudadano, que quedó identificado como Alexander José Quedo Campo, de 32 años, a quien se le incautaron los productos reportados por el comerciante.

Landaez agregó que, además, tras un trabajo de investigación, se verificó que en reiteradas ocasiones el detenido había sustraído productos del local.

Destacó que gracias a las políticas emanadas del Alcalde José Fernández “Josy”, y la directora de la Secretaría de Seguridad y Defensa Ciudadana, Comisionada Jefe Carmen Mavares, de mantener comunicación directa con vecinos y comerciantes, se ha logrado dar respuesta de manera inmediata en estos casos, aseguró que se siguen consolidando los dispositivos y canales de comunicación en el municipio Los Salias.

