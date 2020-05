GNB capturó a tres ciudadanos por homicidio en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Una comisión de efectivos militares del Comando de Zona N° 62 capturaron a tres ciudadanos por presuntamente estar vinculados en el homicidio de un ciudadano, en el sector Wasina del municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que la detención fue realizada por militares de la Segunda Compañía Ikabaru del Destacamento N° 623, quienes pusieron bajo custodia a los ciudadanos Esequiel Ferrer Da Silva de 31 años de edad con nacionalidad brasilera, Claudio Luis Santos Desousa de 33 años de nacionalidad brasilera y la ciudadana Yulimar Clanyesa Galindo de 26 años de edad de nacionalidad venezolana, quienes según las investigaciones son autores del homicidio de un ciudadano para robarle material aurífero.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que el procedimiento fue puesto a la orden del CICPC subdelegación Tumeremo quienes continuaran con las investigaciones.

