GNB capturó a tres empleados de la ferrominera del Orinoco hurtando material estratégico

(Prensa GNB CZ N°62).- Efectivos militares del Comando de Zona N° 62 capturaron en flagrancia a tres empleados de la empresa Ferrominera del Orinoco en el estado Bolívar, cuando pretendían extraer de la repuestos, equipos eléctricos y combustible de sus instalaciones sin autorización.

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento los realizaron efectivos militares del Destacamento N° 620 en Ciudad Piar, quienes aprehendieron a los ciudadanos Gummer Alexander Mendoza Gómez Jefe de Seguridad, Wisthon Gumersindo Mendoza Gómez Inspector de seguridad y Mario Romero Jefe de Almacén, quienes se trasladaban en vehículo marca Toyota modelo Land Cruiser chasis largo color blanco sin placa.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que los detenidos transportaban 02 Transformadores de electricidad, 11 discos de frenos de vehículos04 amortiguadores, 01 paila de aceite y 01 equipo de detección de falla marca Ametex, materiales propiedad de la referida empresa.

Puntualizó que fue notificada la Fiscalía Cuarta del Ministerio Publico en el estado Bolívar.

