Gobierno de Venezuela asigna 17.169 nuevas pensiones en la Misión Amor Mayor

Gobierno de Venezuela asigna más de 17mil nuevas pensiones vía Carnet de la Patria.

El presidente Nicolás Maduro aprobó la entrega de 17.169 nuevas pensiones en Amor Mayor a través de la Plataforma Patria para mantener el 100% de atención a nuestros adultos y adultas mayores. Los nuevos pensionados y pensionadas se suman a los que vienen recibiendo esta pensión desde meses anteriores.

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta «100% Amor Mayor», mensualmente se incorporarán todas aquellas personas, que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciban este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La información se dió a conocer vía twitter en la cuenta del Carnet de la Patria.

#IMPORTANTE El Pdte. @NicolasMaduro aprobó la asignación de 17 mil 169 nuevas pensiones de la Gran Misión en #AmorMayor. El #CarnetDeLaPatria es el abrazo amoroso de la Revolución para la protección de l@s venezolan@s.#1Oct #OctubreHitoDeVivienda #RumboAlBolívarDigital pic.twitter.com/e1iAOiWowx — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) October 1, 2021

