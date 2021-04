Gobierno de Venezuela inicia entrega del Bono Quédate en Casa Abril 2021

Desde hoy dara el inicio a la entrega del Bono #QuedateEnCasa

Desde hoy dara el inicio a la entrega del Bono #QuedateEnCasa a través del Sistema @CarnetDLaPatria para los sectores privados debe entrar en Patria Institución y actualizar tu Nomina de sus empleados. #FlexibilizaciónConsciente@NicolasMaduro @Mippcivzla @ViceVenezuela pic.twitter.com/L28wjdeKX5 — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) April 15, 2021

